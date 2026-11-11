Einhell Germany vz. Aktie
WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3
|Gewinnrückgang
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11.11.2026 12:05:43
Einhell-Aktie sinkt: Renditeziel für 2026 leicht reduziert
An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an: Die Einhell-Vorzugsaktien verloren gegen Mittag rund 2,7 Prozent auf 65,40 Euro und gehörten zu den schwächeren Titeln im Kleinwerte-Index SDAX. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie damit 22 Prozent eingebüßt.
Insgesamt erzielte Einhell in den Monaten Januar bis September einen Umsatz von knapp 911 Millionen Euro und damit eineinhalb Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Steuern gab leicht auf 84,6 Millionen Euro nach. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Überschuss von 58,7 Millionen Euro, ein Rückgang um rund eineinhalb Prozent.
Besonders stark entwickelte sich Einhells Geschäft mit einem Umsatzplus von 5,4 Prozent in Westeuropa. In Deutschland lag der Umsatzanteil der Akkuplattform Power X-Change bei 71 Prozent, in Österreich sogar bei 83 Prozent. Bis Ende 2029 soll das Power-X-Change-Sortiment mehr als 500 Produkte umfassen. Mittelfristig soll es konzernweit einen Umsatzanteil von mehr als 70 Prozent beisteuern.
/stw/tav/jha/
LANDAU AN DER ISAR (dpa-AFX)
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