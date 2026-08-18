Einhell Germany vz. Aktie

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WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3

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Prognose im Blick 18.08.2026 09:41:38

Einhell Germany-Aktie verliert: Konzern erwartet weiterhin positive Geschäftsentwicklung

Einhell Germany-Aktie verliert: Konzern erwartet weiterhin positive Geschäftsentwicklung

Der Werkzeughersteller Einhell bleibt auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

Für die zweite Jahreshälfte gehe das Unternehmen von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus, teilte der SDAX-Konzern bei Vorlage seiner Halbjahreszahlen am Dienstag mit. Allerdings werde diese etwa durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in den relevanten Absatzmärkten, geopolitischen Ereignissen sowie Entwicklungen an den Rohstoff-, Energie- und Devisenmärkten beeinflusst. Die anhaltenden globalen Unsicherheiten könnten das Konsumverhalten der Endkunden beeinflussen.

Einhell Germany hatte Anfang Juli bereits Eckdaten für Umsatz und Vorsteuergewinn vorgelegt und die Jahresziele bestätigt. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand um Unternehmenschef Andreas Kroiss mit einer Vorsteuerrendite in Höhe von etwa 9 Prozent. Der Erlös soll 1,2 Milliarden Euro erreichen.

Der Konzernumsatz kletterte in den ersten sechs Monaten 2026 im Jahresvergleich um knapp ein Prozent auf rund 636 Millionen Euro. Den Vorsteuergewinn (Ebt) steigerte der vor allem für seine kabellosen Power X-Change Werkzeuge und Gartengeräte bekannte Werkzeughersteller leicht um 0,4 Prozent auf 62 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre ein Gewinn von 43,3 Millionen Euro nach 43,75 Millionen Euro vor einem Jahr.

Die Einhell Germany-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,73 Prozent tiefer bei 73,70 Euro.

/mne/mis

LANDAU AN DER ISAR (dpa-AFX)

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