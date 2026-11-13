Einhell Germany vz gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Einhell Germany vz hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Einhell Germany vz 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Einhell Germany vz 274,8 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 267,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at