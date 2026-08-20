Einhell Germany vz informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Einhell Germany vz präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,06 EUR gegenüber 2,10 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 325,2 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 327,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at