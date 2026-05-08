eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
08.05.2026 07:08:00
Einige nutzen Wero - doch Paypal bleibt in Deutschland vorn
Europa will sich beim Bezahlen unabhängiger von US-Anbietern machen. Wero wird als Alternative bekannter, kämpft aber gegen starke nationale Konkurrenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!