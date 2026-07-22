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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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22.07.2026 21:48:44

Einige Schiffe ändern ihre Route: Huthis warnen Frachter im Roten Meer per Funkspruch vor Beschuss

Mehrere Schiffe mit Verbindung zu Saudi-Arabien kommen aktuell offenbar nicht aus dem Roten Meer heraus - zumindest nicht in südlicher Richtung. Die Blockade der Huthis zeigt Wirkung. Die Betreiber anderer Frachter kommunizieren durch ihre elektronischen Anzeigen mit den Rebellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Zahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
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