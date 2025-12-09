|
09.12.2025 06:00:38
Einigung auf abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz erzielt
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will das europäische Lieferkettengesetz zum Schutz von Menschenrechten abschwächen, noch bevor es angewendet wird. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, dass die Vorgaben nur noch für wenige große Unternehmen gelten sollen, wie beide Seiten mitteilten. Das Parlament und die EU-Mitgliedsländer müssen die Änderung noch genehmigen, normalerweise ist das aber bloße Formsache./mjm/DP/zb
