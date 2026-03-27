Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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27.03.2026 11:59:17

Einigung auf Tarifabschluss: Streik des Lufthansa-Bodenpersonals abgewendet

Bei einer Abfrage zeigt sich eine große Mehrheit des Bodenpersonals der Lufthansa zum Streik bereit. Der Flugverkehr hätte damit lahmgelegt werden können. Doch nun gibt es eine Einigung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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