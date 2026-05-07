Einigung: EU will KI für Missbrauch-Deepfakes verbieten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes, wie die zyprische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte./tre/DP/zb