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26.11.2026 16:57:38
Einigung im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie
MANNHEIM (dpa-AFX) - In der vierten Verhandlungsrunde zum Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter eine Einigung erzielt. Das bestätigten IG Metall und Gesamtmetall nach mehr als 24 Stunden Verhandlungen in Mannheim./rwi/DP/stk
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