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23.07.2026 09:17:38
Einigung in Brüssel: EU verhängt neue Russland-Sanktionen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten haben sich angesichts des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf ein neues Sanktionspaket verständigt. Das teilten EU-Diplomaten in Brüssel mit./aha/DP/zb
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