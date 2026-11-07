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07.11.2026 15:40:12

Einkaufen ohne Stress: Amazon und Rewe liefern Lebensmittel jetzt noch schneller nach Hause

Immer mehr Menschen in Deutschland lassen sich Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs nach Hause liefern. Amazon und Rewe bauen deswegen ihre Lieferdienste aus und setzen auf schnelle Zustellung bis an die Haustür. Ein Überblick über neue Angebote, Liefergebiete und Kosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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