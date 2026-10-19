SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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19.10.2026 08:00:00
Einkommen in Deutschland: Gehören Sie zu den obersten vier Prozent?
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