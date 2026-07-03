SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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03.07.2026 05:50:00
Einkommensteuer-Reform: So berechnen Sie die Entlastung für Ihr Einkommen
Familien profitieren ordentlich, Singles kaum. Der Reformentwurf der Koalition für die Steuer bleibt hinter den angekündigten Entlastungen zurück. Hier können Sie berechnen, was das für Sie bedeutet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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