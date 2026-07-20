Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
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20.07.2026 10:00:04
Einladung: Präsentation der Medartis Halbjahresergebnisse 2026
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Medartis Holding AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
MEDARTIS GROUP
Wir freuen uns, Sie am Dienstag, 18. August 2026 zur Webcast-Präsentation unserer Halbjahresergebnisse 2026 einzuladen. Wir werden vor 07:00 Uhr die folgenden Dokumente auf unserer Unternehmenswebsite veröffentlichen und an unsere Newsletter-Abonnenten verteilen.
(a) Pressemitteilung
(c) Halbjahresbericht 2026
(c) Webcast-Präsentation
Wenn Sie unsere Unternehmensnachrichten noch nicht abonniert haben, können Sie dies mit dem folgenden Online-Formular machen.
Video Webcast mit Q&A Teil:
Die Konferenz wird online über Microsoft Teams übertragen. Teilnehmer des Webcast können ihre Fragen durch Anklicken des Handzeichen-Symbols oder schriftlich über den Chat einreichen. Für die Teilnahme über ein Smartphone installieren Sie bitte die App „Microsoft Teams“. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein, um den Registrierungsprozess zügig abzuschliessen.
ZUR REGISTRIERUNG nutzen Sie bitte diesen Link:
https://medartis.com/en/results-conference
Eine Aufzeichnung des Events ist kurz darauf auf der Medartis Website verfügbar.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Freundliche Grüsse
Medartis Corporate Communications
Kontakt für Investoren und Medienschaffende:
Medartis Holding AG
Corporate Communications
Über Medartis
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medartis Holding AG
|Hochbergerstrasse 60E
|4057 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 633 34 34
|Fax:
|+41 61 633 34 00
|E-Mail:
|info@medartis.com
|Internet:
|www.medartis.com
|ISIN:
|CH0386200239
|Valorennummer:
|38620023
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2365636
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2365636 20.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Medartis Holding AG
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|Invitation: Medartis half-year results presentation for 2026 (EQS Group)
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10:00
|Einladung: Präsentation der Medartis Halbjahresergebnisse 2026 (EQS Group)
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15.07.26
|SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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08.07.26
|SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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07.07.26
|Freundlicher Handel: SPI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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07.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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07.07.26
|Börse Zürich in Grün: SPI in Grün (finanzen.at)
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Analysen zu Medartis Holding AG
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