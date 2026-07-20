Einladung: Präsentation der Medartis Halbjahresergebnisse 2026

Wir freuen uns, Sie am Dienstag, 18. August 2026 zur Webcast-Präsentation unserer Halbjahresergebnisse 2026 einzuladen. Wir werden vor 07:00 Uhr die folgenden Dokumente auf unserer Unternehmenswebsite veröffentlichen und an unsere Newsletter-Abonnenten verteilen.

(a) Pressemitteilung

(c) Halbjahresbericht 2026

(c) Webcast-Präsentation

Wenn Sie unsere Unternehmensnachrichten noch nicht abonniert haben, können Sie dies mit dem folgenden Online-Formular machen.

Video Webcast mit Q&A Teil:

Datum: Dienstag, 18. August 2026 Zeit: 9:30 - 10:30 Referenten: Matthias Schupp, CEO Peter Hackel, CFO Sprache: Englisch

Die Konferenz wird online über Microsoft Teams übertragen. Teilnehmer des Webcast können ihre Fragen durch Anklicken des Handzeichen-Symbols oder schriftlich über den Chat einreichen. Für die Teilnahme über ein Smartphone installieren Sie bitte die App „Microsoft Teams“. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein, um den Registrierungsprozess zügig abzuschliessen.

ZUR REGISTRIERUNG nutzen Sie bitte diesen Link:

https://medartis.com/en/results-conference

Eine Aufzeichnung des Events ist kurz darauf auf der Medartis Website verfügbar.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Freundliche Grüsse

Medartis Corporate Communications