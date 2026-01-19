Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|
19.01.2026 11:00:13
Einladung: Straumann Group Ganzjahresergebnisse 2025 Webcast
|
Straumann Holding AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis
Datum: Mittwoch, 18. Februar 2026
Zeit: 10:30 – 11:30 Uhr MEZ
Die Straumann Group wird ihre Ganzjahresergebnisse 2025 am Mittwoch, 18. Februar 2026, gegen
Der Live-Audio-Webcast richtet sich an Investoren, Finanzanalysten und Medienschaffende. Während des Webcasts wird die Geschäftsleitung der Gruppe die operative Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 erläutern, einen Ausblick geben und anschliessend Fragen beantworten. Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.
Der Webcast ist unter www.straumann-group.com/webcast abrufbar. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung gestellt.
Teilnehmende, die während der Q&A-Runde eine Frage stellen möchten, werden gebeten, sich vorab über den Registrierungslink für die Telefonkonferenz anzumelden. Zudem empfehlen wir, die Präsentation vorab über den direkten Link in der Medienmitteilung auf www.straumann-group.com herunterzuladen, bevor Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen.
Freundliche Grüsse
Straumann Group Corporate Communications & Investor Relations
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Straumann Holding AG
|Peter Merian-Weg 12
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41619651239
|Fax:
|+41 61 965 11 06
|E-Mail:
|silvia.dobry@straumann.com
|Internet:
|www.straumann-group.com
|ISIN:
|CH1175448666
|Valorennummer:
|914326
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2262114
