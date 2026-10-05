Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|
05.10.2026 11:00:13
Einladung: Straumann Group – Umsatzzahlen 3. Quartal 2026 Webcast
|
Straumann Holding AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Datum: Mittwoch, 28. Oktober 2026
Zeit: 10:30 – 11:30 Uhr MEZ
Die Straumann Group wird die Umsatzzahlen des 3. Quartals 2026 am Mittwoch, 28. Oktober 2026, gegen 7:00 Uhr MEZ über die üblichen Kanäle veröffentlichen.
Der Live-Audio-Webcast richtet sich an Investoren, Finanzanalysten und Medienschaffende. Während des Webcasts wird die Geschäftsleitung der Gruppe die operative Entwicklung erläutern und anschliessend Fragen beantworten. Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.
Der Webcast ist unter www.straumann-group.com/webcast abrufbar. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung gestellt.
Teilnehmende, die während der Q&A-Runde eine Frage stellen möchten, werden gebeten, sich vorab über den Registrierungslink für die Telefonkonferenz anzumelden. Zudem empfehlen wir, die Präsentation vorab über den direkten Link in der Medienmitteilung auf www.straumann-group.com herunterzuladen, bevor Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen.
Freundliche Grüsse
Straumann Group Corporate Communications & Investor Relations
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Straumann Holding AG
|Peter Merian-Weg 12
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41619651239
|Fax:
|+41 61 965 11 06
|E-Mail:
|silvia.dobry@straumann.com
|Internet:
|www.straumann-group.com
|ISIN:
|CH1175448666
|Valorennummer:
|914326
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|5299000QVHTLEN6ONZ35
|EQS News ID:
|2410254
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2410254 05.10.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
15:58
|Zuversicht in Zürich: SLI nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Mittag fester (finanzen.at)
|
11:00
|Invitation: Straumann Group – third-quarter 2026 results webcast (EQS Group)
|
11:00
|Einladung: Straumann Group – Umsatzzahlen 3. Quartal 2026 Webcast (EQS Group)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
02.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
02.10.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.10.26
|SIX-Handel: SLI mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Straumann Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Straumann Holding AG
|98,20
|1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.