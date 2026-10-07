VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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07.10.2026 22:00:13
Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026
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VAT Group AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
VAT lädt Sie herzlich zur Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026 ein.
Urs Gantner, CEO, und Fabian Chiozza, CFO, werden einen Überblick über die Geschäftsbedingungen im dritten Quartal 2026 präsentieren und ein Update zu den Erwartungen für den Rest des Jahres geben. Im Anschluss an die formellen Ausführungen gibt es eine Frage-und-Antwort-Runde.
Datum: Donnerstag, 15. Oktober 2026
Zeit: 10.00 Uhr MESZ
Teilnehmer werden gebeten sich HIER vor zu registrieren; sie erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen.
Teilnehmer die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:
Bitte rufen Sie 5-10 Minuten vor der Telefonkonferenz an.
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ca. eine Stunde nach der Veranstaltung in der IR-Sektion (LINK) der VAT-Website verfügbar sein.
Mit freundlichen Grüssen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VAT Group AG
|Seelistrasse 1
|9469 Haag
|Schweiz
|Telefon:
|+41 81 771 61 61
|Fax:
|+41 81 771 48 30
|E-Mail:
|reception@vat.ch
|Internet:
|www.vatvalve.com
|ISIN:
|CH0311864901
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2412148
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2412148 07.10.2026 CET/CEST
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