Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des ersten Quartals 2026

VAT lädt Sie herzlich zur Telefonkonferenz zum Lagebericht des ersten Quartals 2026 ein.

Urs Gantner, CEO, und Fabian Chiozza, CFO, werden einen Überblick über die Marktbedingungen im ersten Quartal des Jahres präsentieren und ein Update über die Erwartungen für den Rest der Jahres 2026 abgeben. Im Anschluss an die formellen Ausführungen wird es eine Frage-und-Antwort-Runde geben.

Datum: Donnerstag, 16. April 2026

Zeit: 10.00 Uhr MESZ

Teilnehmer werden gebeten sich HIER vor zu registrieren; sie erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen.

Teilnehmer die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:

+41 58 310 50 00 (Europe)

+44 207 107 0613 (UK)

+1 631 570 5613 (USA)

Bitte rufen Sie 5-10 Minuten vor der Telefonkonferenz an:

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ca. eine Stunde nach der Veranstaltung in der IR-Sektion (LINK) der VAT-Website verfügbar sein.

Mit freundlichen Grüssen