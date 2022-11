VAT Group AG / Schlagwort(e): Konferenz/Marktbericht

Einladung zum VAT Kapitalmarkttag 2022



22.11.2022 / 10:01 CET/CEST



VAT lädt Sie herzlich zum Kapitalmarkttag am 2. Dezember 2022 ein. Das Management wird einen Einblick in die Wachstumsziele von VAT für den Zeitraum zwischen 2022 und 2027 in allen Geschäftsbereichen geben. Agenda: Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr MEZ und dauert bis ca. 14.45 Uhr MEZ einschliesslich einer Mittagspause für die Teilnehmer, die persönlich anwesend sind. Der Kapitalmarkttag findet im SIX Convention Point, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich, statt. Während der Veranstaltung werden die folgenden Themen behandeln: VAT We change the world with vacuum solutions Mike Allison, CEO VAT2B Enabling our future success Fabian Chiozza, CFO Semiconductor Solutions Group SSG More than valves Urs Gantner, EVP Mittagsbuffet und informeller Austausch Global Service GSE Preferred partner for vacuum service solutions Joe Haggerty, SVP Advanced Industrials ADV Wide variety of markets and drivers Karin Dahlström, SVP Financial targets and capital allocation Fabian Chiozza, CFO Podiumsdiskussion und Schlussbemerkungen All Falls Sie persönlich oder virtuell teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte über den folgenden Link an: LINK ZUR REGISTRIERUNG Diejenigen, die via Webcast an der Veranstaltung teilnehmen, werden gebeten, sich über den folgenden Link vorab zu registrieren: LINK ZUR REGISTRIERUNG TELEFONKONFERENZ Bei Schwierigkeiten mit der Vorregistrierung können die Teilnehmer eine der folgenden Nummern wählen: +41 58 310 50 00 (CH/Europa) +44 207 107 06 13 (GROSSBRITANNIEN) +1 631 570 56 13 (USA) Die Teilnehmer des Webcasts können an der Podiumsdiskussion entweder über die Telefonkonferenz oder über das Chat-Fenster im Webcast teilnehmen. Am 2. Dezember 2022 wird VAT um 6.30 Uhr MEZ eine Medienmitteilung veröffentlichen, in der die Kernaussagen des Kapitalmarkttages zusammengefasst sind. Die einzelnen Präsentationen werden dann ab ca. 10 Uhr MEZ auf der VAT-Website unter www.vatvalve.com abrufbar sein. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird etwa 24 Stunden nach der Veranstaltung auf der VAT-Website verfügbar sein. Michel Gerber Leiter Kommunikation & Investor Relations Weitere Informationen erhalten Sie von:



