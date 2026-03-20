Amagvik Aktie

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WKN DE: A40PTG / ISIN: CH1307959705

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20.03.2026 06:45:04

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG

Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG

20.03.2026 / 06:45 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

St. Gallen, 20. März 2026

Sehr geehrte Damen und Herren
 
Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information eine Kopie der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG am 21. April 2026.
 
GV Einladung Amagvik AG (PDF)

Kontakt
Joelkis Rosario
Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen
T +41 71 388 76 01          
info@amagvik.ch

Amagvik AG
www.amagvik.ch
Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Amagvik AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 749 40 76
E-Mail: info@amagvik.ch
ISIN: CH1307959705
Valorennummer: 130795970
Börsen: BX Berne eXchange
EQS News ID: 2294322

 
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2294322  20.03.2026 CET/CEST

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