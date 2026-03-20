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Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG



20.03.2026 / 06:45 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG St. Gallen, 20. März 2026



Sehr geehrte Damen und Herren



Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information eine Kopie der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG am 21. April 2026.



GV Einladung Amagvik AG (PDF) Kontakt

Joelkis Rosario

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

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Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

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