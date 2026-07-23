Amagvik Aktie

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WKN DE: A40PTG / ISIN: CH1307959705

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23.07.2026 07:00:14

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung im August 2026

Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung im August 2026

23.07.2026 / 07:00 CET/CEST

St. Gallen, 23. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information eine Kopie der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG am 19. August 2026.

GV Einladung Amagvik AG (PDF)

Kontaktperson
Joelkis Rosario
Präsident des Verwaltungsrats    
Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen
Telefon +41 71 388 76 01
info@amagvik.ch

Amagvik AG
www.amagvik.ch
Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

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Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, „wird“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Amagvik AG
Vadianstrasse 24
CH-9000 St. Gallen
Schweiz
Telefon: +41 71 388 76 01
E-Mail: info@amagvik.ch
ISIN: CH1307959705
Valorennummer: 130795970
Börsen: BX Berne eXchange
LEI Code: 5067001124N539PAH063
EQS News ID: 2369894

 
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2369894  23.07.2026 CET/CEST

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