Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
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13.04.2026 06:30:03
Einladung zur Generalversammlung 2026 von Holcim am 13. Mai 2026
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Holcim Group Services Ltd
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Holcim hat die Einladung zur Generalversammlung veröffentlicht. Die Generalversammlung findet am 13. Mai 2026 um 09:00 Uhr (MESZ) in der OYM Hall in Zug, Schweiz, statt.
Die Generalversammlung wird auf Deutsch und teilweise auf Englisch abgehalten und wird live mit Simultanübersetzung ins Deutsche und Englische unter www.holcim.com/agm übertragen.
GV Unterlagen
Die Einladung zur Generalversammlung, einschliesslich Weisungen für die Stimmrechtsausübung sowie aller einzelnen Tagesordnungspunkte und der dazugehörigen Unterlagen, ist unter www.holcim.com/agm verfügbar.
GV Tranktanden
Vorgeschlagene Dividende
Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von CHF 1,70 pro Namensaktie der Holcim AG vor, was einer Ausschüttungsquote von 53% entspricht. Bei Genehmigung wird die Dividende aus den Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet und ist somit von der schweizerischen Verrechnungssteuer befreit.
Über Holcim
Weitere Informationen zu Holcim sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn.
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Anleger darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.
Übersetzung des englischen Originaltexts.
Ende der Medienmitteilungen
2306708 13.04.2026 CET/CEST
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