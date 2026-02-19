ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|
19.02.2026 07:00:04
Einladung zur Generalversammlung von ABB am 19. März 2026
|
ABB Ltd
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
ZÜRICH, SCHWEIZ, 19. FEBRUAR 2026
ABB hat heute die Einladung zur Generalversammlung veröffentlicht, die am Donnerstag, 19. März 2026, um 10:00 Uhr (MEZ) stattfinden wird. Die Einladung ist angehängt und kann unter via diesen Link aufgerufen werden. Die Generalversammlung 2026 findet in der Halle 550, Birchstrasse 150, 8050 Zürich, Schweiz, statt und wird im Internet übertragen: Link.
Registrierung und Zutrittskarten
An der Generalversammlung teilnahmeberechtigt sind die am 11. März 2026, 15:00 Uhr (MEZ), im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten ihre Zutrittskarte (per A-Post) auf Anforderung entweder mit dem der Einladung beiliegenden Antwortschreiben oder elektronisch (E-Voting). Das Antwortschreiben oder eine entsprechende Benachrichtigung muss spätestens am 13. März 2026 (per Post oder E-Voting) bei der Gesellschaft eintreffen. Später eintreffende Antwortschreiben oder Benachrichtigungen werden nicht mehr berücksichtigt.
Vertretung/Stimmabgabe
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen.
Elektronische Anmeldung/Abstimmung mittels Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (E-Voting)
Aktionärinnen und Aktionäre können sich über die Aktionärsplattform zur persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung anmelden oder Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilen.
Die elektronische Vollmacht und Weisungserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis am 13. März 2026 um 23:59 Uhr (MEZ) möglich. Weitere Informationen sowie eine Anleitung zur Anmeldung und Bedienung der E-VotingPlattform finden Sie im Internet unter diesem Link.
Tagesordnung
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABB Ltd
|Affolternstrasse 44
|8050 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 43 317 7111
|Internet:
|www.abb.com
|ISIN:
|CH0012221716
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange; Stockholm
|EQS News ID:
|2278154
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2278154 19.02.2026 CET/CEST
