Einladung zur Generalversammlung von ABB am 19. März 2026

ABB hat heute die Einladung zur Generalversammlung veröffentlicht, die am Donnerstag, 19. März 2026, um 10:00 Uhr (MEZ) stattfinden wird. Die Einladung ist angehängt und kann unter via diesen Link aufgerufen werden. Die Generalversammlung 2026 findet in der Halle 550, Birchstrasse 150, 8050 Zürich, Schweiz, statt und wird im Internet übertragen: Link.

Registrierung und Zutrittskarten

An der Generalversammlung teilnahmeberechtigt sind die am 11. März 2026, 15:00 Uhr (MEZ), im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten ihre Zutrittskarte (per A-Post) auf Anforderung entweder mit dem der Einladung beiliegenden Antwortschreiben oder elektronisch (E-Voting). Das Antwortschreiben oder eine entsprechende Benachrichtigung muss spätestens am 13. März 2026 (per Post oder E-Voting) bei der Gesellschaft eintreffen. Später eintreffende Antwortschreiben oder Benachrichtigungen werden nicht mehr berücksichtigt.

Vertretung/Stimmabgabe

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen.

Elektronische Anmeldung/Abstimmung mittels Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (E-Voting)

Aktionärinnen und Aktionäre können sich über die Aktionärsplattform zur persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung anmelden oder Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilen.

Die elektronische Vollmacht und Weisungserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis am 13. März 2026 um 23:59 Uhr (MEZ) möglich. Weitere Informationen sowie eine Anleitung zur Anmeldung und Bedienung der E-VotingPlattform finden Sie im Internet unter diesem Link.

Tagesordnung

Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2025 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025 Konsultativabstimmung über das Sustainability Statement 2025 Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen Verwendung des Bilanzgewinns Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer, d. h. von der Generalversammlung 2026 bis zur Generalversammlung 2027 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2027 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates Wahlen in den Vergütungsausschuss Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin Wahl der Revisionsstelle



