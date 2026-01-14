Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|
14.01.2026 10:00:03
Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz der Novavest Real Estate AG zum Geschäftsjahr 2025
|
Novavest Real Estate AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz betreffend Präsentation der Jahresergebnisse 2025 ein.
Wir bitten Sie um Anmeldung bis 13. Februar 2026 an https://www.novavest.ch/de/analystenkonferenz-nren/
Der Jahresbericht 2025 sowie die Präsentationsunterlagen stehen auf der Website der Novavest Real Estate AG www.novavest.ch, unter dem Link Investor Relations – Finanzberichte / Präsentationen am 19. Februar 2026 ab 06:45 Uhr zum Herunterladen als PDF-Datei bereit. Direktlink:
Wir freuen uns, Sie an unserer Konferenz begrüssen zu dürfen.
Freundliche Grüsse
Peter Mettler
NOVAVEST Real Estate AG
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Novavest Real Estate AG
|Feldeggstrasse 26
|8008 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41442764040
|E-Mail:
|info@novavest.ch
|Internet:
|www.novavest.ch
|ISIN:
|CH0212186248
|Valorennummer:
|21218624
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2259510
|
