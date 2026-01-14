Novavest Real Estate Aktie

14.01.2026 10:00:03

Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz der Novavest Real Estate AG zum Geschäftsjahr 2025

Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz der Novavest Real Estate AG zum Geschäftsjahr 2025

14.01.2026 / 10:00 CET/CEST

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz betreffend Präsentation der Jahresergebnisse 2025 ein.

Datum / Zeit  Donnerstag, 19. Februar 2026, 11:00 Uhr
   
Ort Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, 8001 Zürich
   
Referenten Peter Mettler, CEO
Fabio Gmür, CFO

Wir bitten Sie um Anmeldung bis 13. Februar 2026 an https://www.novavest.ch/de/analystenkonferenz-nren/

Der Jahresbericht 2025 sowie die Präsentationsunterlagen stehen auf der Website der Novavest Real Estate AG www.novavest.ch, unter dem Link Investor Relations – Finanzberichte / Präsentationen am 19. Februar 2026 ab 06:45 Uhr zum Herunterladen als PDF-Datei bereit. Direktlink: 
https://www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__finanzberichte_praesentationen 

Wir freuen uns, Sie an unserer Konferenz begrüssen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Peter Mettler
Chief Executive Officer

NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch 
www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG 
www.novavest.ch 
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41442764040
E-Mail: info@novavest.ch
Internet: www.novavest.ch
ISIN: CH0212186248
Valorennummer: 21218624
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2259510

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2259510  14.01.2026 CET/CEST

