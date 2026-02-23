Einladung zur Jahresabschluss 2025 Medien und Investoren Konferenz

Die VAT lädt Sie herzlich zur Medien- und Investorenkonferenz sowie Telefonkonferenz/Webcast zum Jahresabschluss 2025 ein.

Urs Gantner, unser CEO, und Fabian Chiozza, CFO, werden die detaillierten Resultate des vergangenen Geschäftsjahres 2025 präsentieren und einen Ausblick für 2026 geben. Im Anschluss an die Präsentation wird es eine Q&A-Runde geben. Wir haben einen Steh-Lunch für danach organisiert.

Datum: Dienstag, 3. März 2026

Zeit: 11.00 Uhr MEZ

Ort: Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, 8001 Zürich

Die Veranstaltung kann sowohl vor Ort, über einen Webcast oder via Telefonkonferenz verfolgt werden. Teilnehmende der Telefonkonferenz oder dem Webcast können entweder über das Chat-Fenster im Webcast an der Q&A-Runde teilnehmen oder ihre Fragen über den Moderator der Telefonkonferenz stellen.

Die Präsentationen und die Q&A werden auf Englisch gehalten.

Sowohl für die Teilnahme vor Ort wie auch den Webcast bitten wir Sie, sich unter dem folgenden Link anzumelden und im Menü bei «Attendance» die Art der Teilnahme anzugeben.

Registrierungslink

Teilnehmende via Telefonkonferenz werden gebeten, sich vorgängig unter dem folgenden Link anzumelden:

Link zur Anmeldung Telefonkonferenz

Teilnehmende, die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:

+41 58 310 50 00 (Europe)

+44 207 107 0613 (UK)

+1 631 570 5613 (USA)

Die VAT veröffentlicht gleichentags um 6.30 Uhr MEZ den Geschäftsbericht 2025 und eine Medienmitteilung. Gleichzeitig werden die Präsentationsfolien (in englischer Sprache) für die Telefonkonferenz und den Webcast auf der VAT Website zum Download zur Verfügung stehen.

Eine Aufzeichnung des Webcast wird ca. 24 Stunden nach der Veranstaltung auf der VAT-Website verfügbar sein.

Mit freundlichen Grüssen

Investor Relations, VAT