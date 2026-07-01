Novavest Real Estate Aktie

Novavest Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248

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01.07.2026 10:00:13

Einladung zur Konferenz für Investoren, Analysten und Medien Präsentation der Halbjahresergebnisse 2026

Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Konferenz
Einladung zur Konferenz für Investoren, Analysten und Medien Präsentation der Halbjahresergebnisse 2026

01.07.2026 / 10:00 CET/CEST

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zu unserer Präsentation der Halbjahresergebnisse 2026 ein und geben Ihnen einen vertieften Einblick in unseren aktuellen Geschäftsgang.

  • Datum Donnerstag, 20. August 2026
  • Zeit 11.00 Uhr
  • Ort Zunfthaus zum Königstuhl, Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich

Bitte melden Sie sich bis zum 13. August 2026 unter diesem LINK an.

Der Halbjahresbericht 2026 sowie die Präsentationsunterlagen stehen Ihnen auf der Website der Novavest Real Estate AG www.novavest.ch, unter dem Link Investor Relations – Finanzberichte / Präsentationen am 20. August 2026 ab 06:45 Uhr zum Herunterladen als PDF-Datei bereit. DIREKTLINK

Wir freuen uns, Sie an unserer Konferenz begrüssen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Dieter Kräuchi
Chief Executive Officer		 Fabio Gmür
Chief Financial Officer
NOVAVEST Real Estate AG 
www.novavest.ch 
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).
NOVAVEST Real Estate AG, Feldeggstrasse 26, CH-8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40 | info@novavest.ch		 1. Juli 2026
 

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41442764040
E-Mail: info@novavest.ch
Internet: www.novavest.ch
ISIN: CH0212186248
Valorennummer: 21218624
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2357868

 
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2357868  01.07.2026 CET/CEST

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