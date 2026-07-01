Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|
01.07.2026 10:00:13
Einladung zur Konferenz für Investoren, Analysten und Medien Präsentation der Halbjahresergebnisse 2026
|
Novavest Real Estate AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir laden Sie herzlich zu unserer Präsentation der Halbjahresergebnisse 2026 ein und geben Ihnen einen vertieften Einblick in unseren aktuellen Geschäftsgang.
Bitte melden Sie sich bis zum 13. August 2026 unter diesem LINK an.
Der Halbjahresbericht 2026 sowie die Präsentationsunterlagen stehen Ihnen auf der Website der Novavest Real Estate AG www.novavest.ch, unter dem Link Investor Relations – Finanzberichte / Präsentationen am 20. August 2026 ab 06:45 Uhr zum Herunterladen als PDF-Datei bereit. DIREKTLINK
Wir freuen uns, Sie an unserer Konferenz begrüssen zu dürfen.
Freundliche Grüsse
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Novavest Real Estate AG
|Feldeggstrasse 26
|8008 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41442764040
|E-Mail:
|info@novavest.ch
|Internet:
|www.novavest.ch
|ISIN:
|CH0212186248
|Valorennummer:
|21218624
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2357868
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2357868 01.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!