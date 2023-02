Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Einladung zur Medien- und Analystenkonferenz der LLB-Gruppe



15.02.2023 / 10:40 CET/CEST



Vaduz, 15. Februar 2023. Am Montag, 27. Februar 2023, präsentiert die LLB-Gruppe ihr Jahresergebnis 2022. Dieses wird um 7.00 Uhr in einer Medienmitteilung bekannt gegeben. Die Medienmitteilung und der Finanzbericht werden gleichzeitig auf der Website www.llb.li veröffentlicht. Gleichentags findet um 10.30 Uhr ein Informationsanlass für Medien, Analysten und Investoren im Hotel Widder in Zürich mit anschliessendem Steh-Apéro statt. Wir freuen uns, Sie dazu einzuladen. Referenten: Georg Wohlwend, Verwaltungsratspräsident LLB-Gruppe

Gabriel Brenna, Group CEO

Christoph Reich, Group CFO Datum: Montag, 27. Februar 2023 Zeit: 10.30 Uhr Ort : Zunftstube im Hotel Widder, Rennweg 7, 8001 Zürich Wir bitten Sie, Ihre Teilnahme an der Medien- und Analystenkonferenz über den folgenden Link bis Donnerstag, 23. Februar 2023, zu bestätigen: https://www.llb.li/anmeldung-cc Weitere Informationen erhalten Sie bei Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications & Sustainability, Telefon +423 236 82 09, E-Mail cyrill.sele@llb.li Freundliche Grüsse Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft



Dr. Cyrill Sele

Leiter Group Corporate Communications & Sustainability



Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Staedtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Telefon +423 236 82 09

E-Mail ir@llb.li

Internet http://www.llb.li

Ende der Medienmitteilungen