MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
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15.06.2026 16:03:43
Einladung zur Medienkonferenz
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MCH Group AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Basel, 15. Juni 2026
MCH Group und Informa Markets gehen eine Partnerschaft ein und lancieren eine neue internationale Plattform. Sie verbindet Asien und Europa – ausgerichtet auf die heutigen Anforderungen der Schmuck- und Uhrenbranche.
Margaret Ma Connolly (Präsidentin und CEO, Informa Markets Asia), Dan Ye (Vizepräsident, Informa Markets Asia), Roman Imgrüth (CEO Exhibitions & Events, MCH Group) und Artur Faria (Creative Director, MCH Group) laden Sie herzlich zur Medienkonferenz am Donnerstag, 18. Juni, um 10 Uhr in der Galerie in Halle 1.0 (Haupteingang Art Basel Unlimited) ein. Einlass ab 9.30 Uhr.
Bitte melden Sie sich per E-Mail an media@mch-group.com an.
Über die MCH Group
Media Contact
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MCH Group AG
|Messeplatz 10
|4058 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 200 20 20
|E-Mail:
|info@mch-group.com
|Internet:
|https://www.mch-group.com
|ISIN:
|CH0039542854
|Valorennummer:
|3954285
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2345382
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2345382 15.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu MCH
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11:00
|Reminder: Medienkonferenz morgen, 18. Juni – Livestream Link (EQS Group)
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10:04
|SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine MCH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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15.06.26
|Einladung zur Medienkonferenz (EQS Group)
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10.06.26
|SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine MCH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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03.06.26
|SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MCH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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27.05.26
|SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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20.05.26
|SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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13.05.26
|SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)