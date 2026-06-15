MCH Aktie

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WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

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15.06.2026 16:03:43

Einladung zur Medienkonferenz

MCH Group AG / Schlagwort(e): Konferenz
Einladung zur Medienkonferenz

15.06.2026 / 16:03 CET/CEST

 

Basel, 15. Juni 2026

MCH Group und Informa Markets gehen eine Partnerschaft ein und lancieren eine neue internationale Plattform. Sie verbindet Asien und Europa  ausgerichtet auf die heutigen Anforderungen der Schmuck- und Uhrenbranche.

Margaret Ma Connolly (Präsidentin und CEO, Informa Markets Asia), Dan Ye (Vizepräsident, Informa Markets Asia), Roman Imgrüth (CEO Exhibitions & Events, MCH Group) und Artur Faria (Creative Director, MCH Group) laden Sie herzlich zur Medienkonferenz am Donnerstag, 18. Juni, um 10 Uhr in der Galerie in Halle 1.0 (Haupteingang Art Basel Unlimited) ein. Einlass ab 9.30 Uhr.

Bitte melden Sie sich per E-Mail an media@mch-group.com an.

Über die MCH Group
Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk fu¨r globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie u¨ber die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zu¨rich. Das Unternehmen beschäftigt u¨ber 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA.

Media Contact 
MCH Group AG 
Head of Group Media and Public Affairs
Lucia Uebersax | +41 58 206 22 43 | lucia.uebersax@mch-group.com


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MCH Group AG
Messeplatz 10
4058 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 200 20 20
E-Mail: info@mch-group.com
Internet: https://www.mch-group.com
ISIN: CH0039542854
Valorennummer: 3954285
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2345382

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2345382  15.06.2026 CET/CEST

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