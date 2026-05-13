Amagvik Aktie
WKN DE: A40PTG / ISIN: CH1307959705
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13.05.2026 07:00:15
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG
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Amagvik AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
St. Gallen, 13. Mai 2026
Kontakt
Amagvik AG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amagvik AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 40 76
|E-Mail:
|info@amagvik.ch
|ISIN:
|CH1307959705
|Valorennummer:
|130795970
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|EQS News ID:
|2325994
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2325994 13.05.2026 CET/CEST
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