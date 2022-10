Einnahmen des Gesamthaushalts im ersten Halbjahr deutlich gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Einnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts sind im ersten Halbjahr diesen Jahres gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 um rund zwölf Prozent auf 841,4 Milliarden Euro gestiegen. Derweil gingen die Ausgaben leicht zurück - und zwar um ein Prozent auf 874,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Daraus ergibt sich ein deutlicher Rückgang beim kassenmäßigen Finanzierungsdefizit auf 32,9 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor - also im ersten Halbjahr 2021 - hatte dies noch 131,1 Milliarden Euro betragen.

Der öffentliche Gesamthaushalt umfasst die Kernhaushalte des Bundes, der Länder, der Gemeinden/Gemeindeverbände und der Sozialversicherung sowie alle Extrahaushalte des Bundes, der Länder sowie der Kommunen und der Sozialversicherung.

Den Angaben zufolge trugen besonders Steuereinnahmen und steuerähnliche Abgaben zum Wachstum bei. Sie stiegen insgesamt um 12,5 Prozent auf insgesamt 744,2 Milliarden Euro. Beim Bund gab es demnach ein Plus von 21,2 Prozent auf 186,9 Milliarden Euro, bei den Ländern um 18,1 Prozent auf 183,3 Milliarden Euro und bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden um 19,4 Prozent auf 52,9 Milliarden Euro. Die zu den steuerähnlichen Abgaben zählenden Beitragseinnahmen der Sozialversicherung legten um 5,0 Prozent auf 300,7 Milliarden Euro zu.

Die leicht gesunkenen Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts ergeben sich den Daten zufolge aus den geringeren Ausgaben des Bundes. Diese waren zuvor im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf ein sehr hohes Niveau gestiegen./jto/DP/zb