Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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10.11.2026 16:06:32
Einnahmen in Milliardenhöhe: Anthropic strebt Börsengang mit Billionen-Bewertung an
Der geplante Börsengang von Anthropic wird zum Belastungstest für die KI-Branche. Derzeit peilt das US-Unternehmen eine Bewertung von bis zu einer Billion US-Dollar an. Ursprünglich war von einer doppelt so hohen Summe die Rede - doch die Eurphorie ist gedämpft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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