Einride AB Aktie
WKN DE: A426XG / ISIN: US28256A1097
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26.11.2026 22:36:30
Einride Adds Essity To Electric Freight Network In Sweden
(RTTNews) - Einride AB (ENRD), a technology company focused on autonomous and electric freight, announced Thursday that global hygiene and health company Essity has begun electric freight operations with Einride in Sweden.
Launched in May 2026, the operations are expected to reduce emissions by an estimated 72 tonnes of CO2e annually.
The addition of Essity expands Einride's growing network of shipping customers, which includes more than 40 companies. The operations are conducted near residential areas, where the reduction in tailpipe emissions is expected to benefit surrounding communities in addition to lowering carbon emissions.
Essity's electric freight operations are based at its Falkenberg site. Charles El Hajj, Site Director at the facility, said the initiative is aimed at improving transport efficiency while reducing environmental impact without compromising operational reliability.
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