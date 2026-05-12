Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
12.05.2026 14:28:00
Einschlag Anfang August: Raketenstufe von SpaceX auf Kollisionskurs mit dem Mond
Die Stufe einer SpaceX-Rakete ist auf Kollisionskurs mit dem Mond, am 5. August wird sie einschlagen. Das hat ein Astronom errechnet, der damit Erfahrung hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!