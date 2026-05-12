Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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12.05.2026 14:28:00

Einschlag Anfang August: Raketenstufe von SpaceX auf Kollisionskurs mit dem Mond

Die Stufe einer SpaceX-Rakete ist auf Kollisionskurs mit dem Mond, am 5. August wird sie einschlagen. Das hat ein Astronom errechnet, der damit Erfahrung hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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