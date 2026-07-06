06.07.2026 07:31:38

Einschränkungen bei Nachtverbindungen aus Berlin - FEX und RE5 betroffen

BERLIN (dpa-AFX) - Zugreisende aus Berlin müssen bis Donnerstag teilweise mehr Zeit einplanen. Auf mehreren Linien des Regionalverkehrs kommt es in den kommenden Nächten zwischen 21.30 Uhr und 5 Uhr morgens zu Zugausfällen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund dafür seien Bauarbeiten. Betroffen ist unter anderem die Linie FEX zum Flughafen BER. Den Angaben zufolge kommt es hier heute und morgen Nacht zu Ausfällen.

Auch der RE5 nach Rostock/Stralsund fährt in den kommenden zwei Nächten nicht planmäßig. Laut der Deutschen Bahn komme es hier auf der Strecke zwischen Berlin Gesundbrunnen und Berlin Hbf/Berlin Südkreuz zu Ausfällen. Es wird darum gebeten, auf andere Verbindungen auszuweichen.

Reisende die mit dem RE3 in Richtung Lutherstadt Wittenberg wollen, müssen noch bis Donnerstag mit Einschränkungen rechnen. Die Deutsche Bahn hat für alle drei Nächte Ausfälle auf verschiedenen Abschnitten zwischen Berlin Gesundbrunnen und Niedergörsdorf angekündigt. Um trotzdem ans Ziel zu kommen, könne ein Ersatzverkehr mit Bussen genutzt werden, hieß es.

In den Nächten von Dienstag bis Donnerstag kommt es außerdem zu Einschränkungen auf der Linie RE4. Den Angaben zufolge fahren zwischen Trebbin und Jüterbog/Falkenberg(Elster) nicht alle Züge planmäßig. Auch hier stehe ein Ersatzverkehr mit Bussen bereit./mik/DP/zb

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