KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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11.04.2026 17:50:00
Einzelhändler frustriert über strenge Regeln bei KI-Kameras
Eine Studie von Ibi Research und der DIHK zeigt: Händler setzen auf KI-Kameras, fühlen sich aber durch die DSGVO und mangelnde Strafverfolgung ausgebremst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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