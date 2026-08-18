D.i Corporation Aktie
WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009
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18.08.2026 16:16:00
Einzelhandel: Ver.di droht mit Streiks im Supermarkt
»Verdienen mehr Wertschätzung als den Mindestlohn«: Weil die Arbeitgeber ihrer Meinung nach zu wenig zahlen, könnte die Gewerkschaft Ver.di bald wieder Geschäfte bestreiken. Einzelne Supermärkte sind besonders im Visier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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