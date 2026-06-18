D.i Corporation Aktie
WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009
|
18.06.2026 14:05:00
Einzelhandel: Ver.di will mehr als die Hälfte der Ikea-Filialen bestreiken
Im Einzelhandel gibt es Streit über steigende Gehälter. In vielen Ikea-Filialen könnten am Freitag deshalb weniger Mitarbeitende erscheinen als eingeteilt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!