D.i Corporation Aktie

D.i Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009

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18.06.2026 14:05:00

Einzelhandel: Ver.di will mehr als die Hälfte der Ikea-Filialen bestreiken

Im Einzelhandel gibt es Streit über steigende Gehälter. In vielen Ikea-Filialen könnten am Freitag deshalb weniger Mitarbeitende erscheinen als eingeteilt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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