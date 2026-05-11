Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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11.05.2026 11:46:23
Einzelhandel besonders betroffen: Jede zwölfte Firma in Deutschland bangt um ihre Existenz
Deutsche Unternehmen sorgen sich um ihr Geschäft: schwache Nachfrage, steigende Betriebs- und Energiekosten sowie viel Bürokratie setzen ihnen zu. Nun legt das Ifo-Institut bedrückende Zahlen vor - nur in einer Branche nimmt die Existenzangst ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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