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Firma Holdings Aktie

Firma Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095

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11.05.2026 11:46:23

Einzelhandel besonders betroffen: Jede zwölfte Firma in Deutschland bangt um ihre Existenz

Deutsche Unternehmen sorgen sich um ihr Geschäft: schwache Nachfrage, steigende Betriebs- und Energiekosten sowie viel Bürokratie setzen ihnen zu. Nun legt das Ifo-Institut bedrückende Zahlen vor - nur in einer Branche nimmt die Existenzangst ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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