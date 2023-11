Einzelhandel erwartet maues Weihnachtsgeschäft - reales Minus von 5,5 Prozent

Berlin (Reuters) - Das traditionell so wichtige Weihnachtsgeschäft könnte im deutschen Einzelhandel dieses Jahr für lange Gesichter sorgen.

In Zeiten von Konjunkturflaute und Inflation rechnet der Branchenverband HDE für die Monate November und Dezember nur mit einem nominalen Plus von 1,5 Prozent in der Kasse. Klammere man gestiegene Preise aus, sei dies real ein Minus von 5,5 Prozent, teilte der HDE am Montag mit. "Die Branche bekommt die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der darauf folgenden Inflation sowie seit neuestem auch die in Folge des Nahost-Konflikts weiter sinkende Kauflaune zu spüren", erklärte HDE-Präsident Alexander von Preen.

Demnach kann auch der Online-Handel keine großen Impulse liefern. Sowohl im Weihnachtsgeschäft als auch auf das Gesamtjahr gesehen können hier die Umsätze von 2022 nominal gehalten werden, real bedeute dies für das Weihnachtsgeschäft ein Minus von vier Prozent. Für das Gesamtjahr 2023 bedeutet dies laut HDE online ein reales Minus von 4,3 Prozent. Für den Einzelhandel insgesamt - also die Ladengeschäfte und den E-Commerce - bleibt der Verband bei seiner Herbstprognose. Die Umsätze dürften demnach nominal um 3,0 Prozent steigen, preisbereinigt aber um vier Prozent sinken.

Die Verbraucher planen laut einer vom HDE beauftragten Umfrage des Handelsblatt Research Institutes im Durchschnitt 295 Euro für Weihnachtsgeschenke ein. Dabei will über ein Viertel der Deutschen mehr als 300 Euro für Präsente ausgeben. Im Vergleich mit dem Vorjahr plant mehr als die Hälfte der Befragten ihr Budget für Weihnachtsgeschenke stabil zu halten oder sogar auszubauen. Die meistgekauften Geschenke bleiben in diesem Jahr Geschenkgutscheine, vor Spielwaren sowie Büchern und Schreibwaren.

