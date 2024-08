Einzelhandel rechnet zum Schulstart mit über 700 Millionen Umsatz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Rund um den Beginn des neuen Schuljahres und der Einschulung von Schülerinnen und Schülern rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) in diesem Jahr mit Umsätzen in Höhe von 702 Millionen Euro. Das geht aus einer im Auftrag des HDE vom IFH Köln durchgeführten, bevölkerungsrepräsentativen Umfrage unter 1.500 Personen hervor, wie der Verband mitteilte. "Wenn das neue Schuljahr Schuljahr bevorsteht, ist der Einzelhandel jedes Jahr wieder die Anlaufstelle für Schreibwaren, aber auch Schultüten und Geschenke", so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Ähnlich wie im Vorjahr planten laut Umfrage etwas mehr als 12 Prozent der Befragten, anlässlich der Einschulung einzukaufen. Fast 70 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher geben demnach an, zu diesem Anlass Süßigkeiten kaufen zu wollen. Den Kauf von Büchern und Schreibwaren planten knapp 65 Prozent, während Schulausstattung wie der Schulranzen oder der Schreibtisch auf dem Einkaufszettel bei fast 60 Prozent der Befragten stehe. Die Füllung der Schultüten besteht demnach neben Lebensmitteln und Schulmaterialien aber auch aus Spielwaren, zu denen rund 58 Prozent greifen wollen.

Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher behielten die Höhe ihrer Ausgaben zum Schulstart bei. Etwa 38 Prozent gäben an, gleich viel ausgeben zu wollen wie im Vorjahr. Fast 35 Prozent wollten zu diesem Anlass hingegen mehr ausgeben als noch im vergangenen Jahr. Mit geringeren Ausgaben zur Einschulung als im Vorjahr plane etwas mehr als ein Viertel der Befragten. Im vergangenen Jahr lag der Einzelhandelsumsatz zur Einschulung laut HDE bei 650 Millionen Euro. Der Anstieg auf die erwarteten 702 Millionen Euro im Jahr 2024 entspricht demnach einem Zuwachs um 8 Prozent.

July 29, 2024