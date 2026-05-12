Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.05.2026 19:36:30
"Einzigartig in Europa": Tesla will Batterie-Produktion in Grünheide ausbauen
Die E-Auto-Zulassungszahlen sind zeitweise eingebrochen - doch Elon Musk sieht eine Trendwende. Im einzigen europäischen Tesla-Werk werden mittelfristig alle Produktionsschritte gebündelt: Von der Batteriezelle bis zum fertigen Elektroauto - mit mehr Mitarbeitern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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