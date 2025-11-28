BioArctic AB Registered b Aktie
WKN DE: A2H5GS / ISIN: SE0010323311
|
28.11.2025 07:03:43
Eisai Announces Filing Of New Drug Application For Leqembi In Japan
(RTTNews) - BioArctic AB's (BIOA-B.ST) partner Eisai (4523.T) announced that they have filed a new drug application for Leqembi or lecanemab for a subcutaneous formulation as a new route of administration to Japan's Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. The application is based on data from multiple subcutaneous administration sub-studies of lecanemab conducted as part of the Phase 3 Clarity AD open-label extension, following the 18-month core study in individuals with Mild Cognitive Impairment due to Alzheimer's disease or mild stage of AD dementia.
Leqembi is the result of a collaboration between BioArctic and Eisai, and the antibody was originally developed by BioArctic.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BioArctic AB Registered Shs -B-mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: BioArctic Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.08.25
|Ausblick: BioArctic Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Erste Schätzungen: BioArctic Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BioArctic AB Registered Shs -B-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BioArctic AB Registered Shs -B-
|27,30
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKeine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.