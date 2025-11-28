BioArctic AB Registered b Aktie

WKN DE: A2H5GS / ISIN: SE0010323311

28.11.2025

Eisai Announces Filing Of New Drug Application For Leqembi In Japan

(RTTNews) - BioArctic AB's (BIOA-B.ST) partner Eisai (4523.T) announced that they have filed a new drug application for Leqembi or lecanemab for a subcutaneous formulation as a new route of administration to Japan's Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. The application is based on data from multiple subcutaneous administration sub-studies of lecanemab conducted as part of the Phase 3 Clarity AD open-label extension, following the 18-month core study in individuals with Mild Cognitive Impairment due to Alzheimer's disease or mild stage of AD dementia.

Leqembi is the result of a collaboration between BioArctic and Eisai, and the antibody was originally developed by BioArctic.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Nachrichten zu BioArctic AB Registered Shs -B-

Analysen zu BioArctic AB Registered Shs -B-

