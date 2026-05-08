Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.05.2026 09:11:10

Eisai, Biogen Say FDA Extends Review Of LEQEMBI IQLIK As A Starting Dose For Early AD

(RTTNews) - Eisai Co. Ltd (ESALY.PK) and Biogen Inc. (BIIB) on Friday said the U.S. Food and Drug Administration has extended by three months the review of LEQEMBI IQLIK as a starting dose for the treatment of early Alzheimer's disease.

The new Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) action date is August 24, 2026.

The FDA requested additional information during the review process and has not raised any concerns about the drug's approvability as a starting dose, the companies said.

LEQEMBI has been approved in more than 50 countries for the treatment of early Alzheimer's disease.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Biogen Inc

mehr Nachrichten