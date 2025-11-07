Eisai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Eisai hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eisai 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Eisai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at