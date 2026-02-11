|
11.02.2026 06:31:28
Eisai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Eisai hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Eisai mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,64 Prozent gesteigert.
