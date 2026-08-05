Eisai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Eisai hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,47 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,40 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at