Eisai präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eisai hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 64,71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 51,35 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 234,33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at