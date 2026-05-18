Eisai: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eisai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eisai im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,230 USD. Im letzten Jahr hatte Eisai einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,48 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Eisai einen Umsatz von 5,18 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at