Eisai vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Eisai veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

Eisai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,48 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at